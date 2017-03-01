В АП рассказали о разговорах Порошенко и Путина в 2017-м

Главы государств якобы ни о чем не договорились.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента (АП) нашей страны, пишет Украинская правда.
В ведомстве уточнили, что разговоры были безрезультатными, поэтому отдельного сообщения о них не было.
"… для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и возобновить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности, Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России", — отметили в АП.
По ее данным, контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату". Между тем источники издания опровергли даты разговоров, обнародованные росСМИ, 21 февраля его якобы не было.
Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Позже эксперты рассказали "Главреду", как звонок наметил будущие украинско-американские отношения.