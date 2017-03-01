В АП рассказали о разговорах Порошенко и Путина в 2017-м

Главы государств якобы ни о чем не договорились.

Владимир Путин и Петр Порошенко скриншот

В 2017 году президентпровел два телефонных разговора с главой РФ, чтобы остановитьи освободить заложников-украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента (АП) нашей страны, пишет Украинская правда.

В ведомстве уточнили, что разговоры были безрезультатными, поэтому отдельного сообщения о них не было.

"… для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и возобновить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности, Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России", — отметили в АП.

По ее данным, контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату". Между тем источники издания опровергли даты разговоров, обнародованные росСМИ, 21 февраля его якобы не было.

Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Позже эксперты рассказали "Главреду", как звонок наметил будущие украинско-американские отношения.