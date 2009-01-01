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В "армии ДНР" зреет бунт: боевикам не дают зарплату, а погибших "гвардейцев" увольняют задним числом

Сегодня, 12:42

Военнослужащие 11-го полка (Макеевка) отказываются выполнять приказы командования.

Боевик, АГС, гранатомет
Боевик ДНР facebook.com/odalug
В подразделениях 1-го "армейского корпуса" ДНР среди военнослужащих распространяется недовольство условиями прохождения службы.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, военнослужащие 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) отказываются выполнять приказы командования, мотивируя свое поведение неудовлетворительным материальным обеспечением и привлечением к работам, не связанным с выполнением боевых задач.

А среди военнослужащих "гвардейской" 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) распространяется недовольство действиями командования по сокрытию фактов боевых потерь и оформления документов об увольнении военнослужащих за сутки до гибели, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, под Донецком силы АТО  уничтожили два десятка "гвардейцев" ДНР.

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ГУР, разведка, недовольство, Донецк, 1АК, 11полк, 11бригада, гвардейцы, бунт
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