В "армии ДНР" зреет бунт: боевикам не дают зарплату, а погибших "гвардейцев" увольняют задним числом

Военнослужащие 11-го полка (Макеевка) отказываются выполнять приказы командования.

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В подразделенияхсреди военнослужащих распространяется недовольство условиями прохождения службы.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, военнослужащие 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) отказываются выполнять приказы командования, мотивируя свое поведение неудовлетворительным материальным обеспечением и привлечением к работам, не связанным с выполнением боевых задач.

А среди военнослужащих "гвардейской" 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) распространяется недовольство действиями командования по сокрытию фактов боевых потерь и оформления документов об увольнении военнослужащих за сутки до гибели, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, под Донецком силы АТО уничтожили два десятка "гвардейцев" ДНР.