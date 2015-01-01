В "армии ДНР" зреет бунт: десятки боевиков хотят уволиться из-за закручивания гаек

Кальмиусскую бригаду перевели на казарменное положение, в том числе офицеров.

Боевики ДНР, иллюстрация Скриншот

Главари банд "армии ДНР" продолжаютбоевикам за пьянство, халатное отношение к оружию и несоблюдение дисциплины.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, командование 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусской), приписанной к 1-му "армейскому корпусу" ДНР, применяет меры по усилению контроля за военной дисциплиной и ответственности за утрату оружия, боеприпасов и материальных средств.

Так, 26 декабря бригаду перевели на казарменное положение, личному составу (в т.ч. офицерам) были запрещены любые выходы за пределы расположения подразделений и доведено об отмене льгот при увольнении по состоянию здоровья или из-за ранения (увечья), полученное в состоянии алкогольного опьянения.

И в то же время среди личного состава бригады формируется устойчивое недовольство действиями командования, а группа недовольных (более 30 человек) заявила о намерениях уволиться со службы даже под угрозой потери льгот.

Напомним, в Брянке Луганской области пьяные российские военные устроили перестрелку, есть убитый и раненые.