В августе Миграционная служба приняла более 1400 решений о принудительном возвращении иностранцев

Иностранцы и лица без гражданства должны находиться на территории Украины исключительно на основаниях, определенных законом.

Соцсети

В Украине из соображений национальной безопасности и с целью защиты украинского общества продолжаются системные меры по противодействию незаконной миграции. К этой работе привлечены Миграционная и Пограничная службы, Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госмиграционной службы Украины в Facebook.

В соответствии с требованиями украинского законодательства, иностранцы и лица без гражданства находятся на территории Украины исключительно на основаниях, определенных законом. Такое же законодательство действует в большинстве стран мира, в том числе во всех странах ЕС.

Находящиеся в Украине иностранцы на равных правах с гражданами Украины обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство. После того, как закончились основания для пребывания на территории нашего государства, иностранец обязан самостоятельно покинуть территорию Украины в соответствии с требованиями закона.

В случае выявления иностранца или лица без гражданства, не имеющих оснований для пребывания в Украине, или срок действия таких оснований закончился, такие лица подлежат привлечению к административной ответственности по статье 203 КУоАП, при этом в отношении них выносится решение о принудительном возвращении. В случае невыполнения такого решения, материалы направляются в суд для вынесения решения о принудительном выдворении.

Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информация о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства.

2 сентября нарушитель был обнаружен сотрудниками Нацполиции и доставлен в подразделение Миграционной службы. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и дачи им объяснений, сотрудниками Миграционной службы было правомерно вынесено решение о его принудительном возвращении. Соответствии с законом и принятым решением, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае он по решению суда может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности.

В общем только в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.