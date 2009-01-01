В Австрии Лаврову втолковали: жители аннексированного Крыма должны получать визы на материковой Украине

В МИД Австрии сообщают, что ЕС не принимает паспорта, которые были выданы в Крыму после аннексии.

Сергей Лавров polit.ru

Посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами Европейского Союза , которые были скорректированы после аннексии Россией Крыма.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Австрии 3 ноября, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

В соответствии с действующими правилами, жители полуострова, которые хотят въехать в Шенгенскую зону Евросоюза, должны получить визу в консульствах ЕС на материковой Украине, сообщил представитель.

Кроме того, в МИД Австрии сообщают, что ЕС не принимает паспорта, которые были выданы в Крыму после оккупации.

Посольство Австрии в Москве подтверждает, что в четверг, 2 ноября, российский МИД вызвал временного поверенного в делах Австрии Стефана Вайдингера из-за отказа Вены в выдаче виз крымским журналистам.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был возмущен позицией Австрии, которая не выдала визы российским журналистам из оккупированного Крыма.

Об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает УНИАН.

"Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации", — сказал Лавров.

Он отметил, что журналисты из Крыма были зарегистрированы в качестве участников совещания ОБСЕ в Вене на тему "Роль свободных средств массовой информации во всеобъемлющем подходе к безопасности".

"Будучи зарегистрированы со всеми правилами ОБСЕ, они не получили австрийские визы. Мы считаем это ошибкой, потому что, по сути дела, участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. Они не смогли, наши представители Крыма и Севастополя, донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове", — сказал Лавров.

Он уверен, что это неприемлемая ситуация, когда проживающие в Крыму "журналисты подвергаются дискриминации и фактически коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году".

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии Лавров опустился до хамства и решил поучить журналистов манерам.