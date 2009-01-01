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В Австрии суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

Сегодня, 15:41

Такое решение сегодня принял высший земсуд Вены.

Дмитрий Фирташ
Дмитрий Фирташ Reuters
Во вторник, 21 февраля, в австрийской Вене высший земельный суд разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Об этом пишет Укринформ.

По данным ТСН, служители Фемиды удовлетворил апелляцию Штатов, которые добиваются выдачи украинца.

"Суд говорит, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа примет федеральный министр юстиции Австрии", — написал в Facebook журналист Сергей Щербина.

В США нашего соотечественника обвиняют во взяточничестве и создании преступного сообщества. В Украине же полиция подозревает бизнесмена в завладении средствами Нацбанка в особо крупном размере.

Напомним, что Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований 12 марта 2014 года. В конце того же месяца его выпустили на свободу под залог в 125 млн евро.

Видео: ТСН

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Вена, США, Австрия, Фирташ, суд
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