В Австрии суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

Такое решение сегодня принял высший земсуд Вены.

Дмитрий Фирташ Reuters

Во вторник, 21 февраля, в австрийской Вене высший земельный суд разрешил экстрадицию украинского бизнесменав США.

Об этом пишет Укринформ.

По данным ТСН, служители Фемиды удовлетворил апелляцию Штатов, которые добиваются выдачи украинца.

"Суд говорит, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа примет федеральный министр юстиции Австрии", — написал в Facebook журналист Сергей Щербина.

В США нашего соотечественника обвиняют во взяточничестве и создании преступного сообщества. В Украине же полиция подозревает бизнесмена в завладении средствами Нацбанка в особо крупном размере.

Напомним, что Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований 12 марта 2014 года. В конце того же месяца его выпустили на свободу под залог в 125 млн евро.

Видео: ТСН