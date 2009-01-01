В Беларуси показали видео допроса задержанного украинского журналиста Шаройко

В показанном фрагменте допроса Шаройко заявил, что контактировал с украинскими дипломатами "под прикрытием" в Беларуси.

Обнародовано видео допроса Павла Шаройко Соцсети

Видео допроса задержанного украинского журналиста Павла Шаройко было показано в Беларуси.

Видео было обнародованы в эфире белорусского телеканала ОНТ на YouTube.

В показанном фрагменте допроса Шаройко заявил, что контактировал с украинскими дипломатами "под прикрытием" в Белоруссии, в том числе и советником посольства Украины в Минске Игорем Скворцовым, которого КГБ Белоруссии назвало его куратором.

"В 2016 году еще при смене оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. С чем это было связано, мне до сих пор непонятно, предполагаю, что это делалось в преддверии приезда в Беларусь на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова Игоря Васильевича. Скворцова я знаю еще со времен службы в МО Украины", — заявил он.

Кроме того, были показаны кадры обыска у Шаройко, в ходе которого якобы были обнаружены копии разведывательных донесений, которые он уже успел отправить "куда следует". По информации телеканала, вместе с Шаройко был задержан также гражданин Беларуси, якобы собиравший разведанные для украинских спецслужб.

Напомним, ранее стало известно, что 25 октября в Минске КГБ Беларуси задержал собственного корреспондента "UA: Украинское радио" в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Шаройко. По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь.

20 ноября в КГБ Беларуси заявили об "убедительных доказательствах шпионской деятельности" Шаройко в Беларуси и создании им агентурной сети.

Позднее в разведке ответили КГБ Беларуси: Шаройко не причастен к шпионской деятельности.