В Беларуси суд приговорил боевика ДНР к двум годам ограничения свободы

Злоумышленник не стеснялся выкладывать фото с боевых действий в соцсетях.

Боевик ДНР Алексей Ершов nn.by

В Беларуси суд приговорил 29-летнего гражданина страны — жителя Поставы Алексея Ершова, который воевал на Донбассе на стороне, к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на местное издание "Наша Нива".

В то же время агентство уточнило, что судебное заседание проходило в Витебске, ранее не были известны случаи, чтобы в стране судили именно за участие в боевых действиях.

"… вынесен приговор по статье "участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства, а также участие в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства при отсутствии признаков наемничества", — отмечается в статье.

Ершов не стеснялся выкладывать фото с боевых действий в соцсетях, есть много снимков, на которых он позирует с огнестрельным оружием, на фоне танков, въезда в уже захваченный Донецк. В Беларуси у него есть супруга и ребенок.

Напомним, в августе на территории белорусского Могилева автомобиль с номерами самопровозглашенной ЛНР арестовали и поместили на штрафстоянку. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: nn.by