В Беларуси задержали директора украинского завода и обвинили в даче взятки

Консульству стало известно о задержании Скибы в субботу.

КГБ Беларуси задержал директора украинского завода rusnation.ru

В субботу, 18 ноября, в Беларуси КГБ задержал директора украинского ОАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу и обвинил в даче взятки.

Такой ответ в посольстве дали на запрос агентства УНИАН.

"Консульству стало известно о его задержании в субботу. Сейчас консул выясняет причины задержания", — говорится в ответе украинских дипломатов.

Других подробностей в посольстве не предоставили.

В то же время в письме на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима от 16 ноября, подписанном и.о председателя правления этого завода О.Козьменко, утверждается, что директор ПАО "Завод утяжелителей" Скиба Александр Сергеевич (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО "Минский тракторный завод", с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода, сообщает LB.ua.

Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14.20 и прибыл туда в 16.15 того же дня по местному времени. Обратно вернуться он собирался того же дня, о чем он сообщил по телефону в 19.20 по киевскому времени.

Однако в следующий раз на связь А.Скиба вышел уже утром — он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

"Пытаясь узнать судьбу нашего сотрудника я обратился по телефону, найденному в сети Интернет, к Оперативному дежурному Управления КГБ Беларуси в г.Минск с запросом о задержании нашего сотрудника. Человек, который представился заместителем оперативного дежурного, подтвердил мне факт содержания нашего сотрудника в этом учреждении", — говорится в письме.

При этом представитель КГБ Беларуси не сообщил обстоятельств и цели задержания, пообещав перезвонить если возникнет такая необходимость.

фото: Левый берег

Напомним, в Беларуси украинскому журналисту Павлу Шаройко, задержанному КГБ, предъявил обвинение в шпионаже.