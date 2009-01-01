В БПП требуют срочно привлечь СНБО для решения проблемы блокады на востоке страны

Депутаты убеждены, что блокада наносит значительный вред украинской экономике
Об этом заявила волонтер, народный депутат БПП Татьяна Рычкова, сообщает 112.ua .
"Мы уже сделали от депутатов, от БПП обращение на президента, на СНБО, где будет инициирован круглый стол с представителями Кабмина, всеми участниками блокады и, надеюсь, президентом, чтобы наконец-то решить этот вопрос, чтобы донести до людей риски, которые несет эта блокада на востоке", — сказала Рычкова.
По ее словам, из-за блокады на украинские ТЭЦ и ТЭС не поставляется уголь, запасов которого на складах осталось на 10-20 дней.
При этом Рычкова подчеркнула, что блокада наносит значительный вред украинской экономике, поскольку ряд крупнейших предприятий, в том числе металлургические, на контролируемой территории технологически нуждаются в сырье с предприятий на оккупированных территориях.
В случае отсутствия поставок сырья, по мнению депутата, предприятия на контролируемой территории остановятся и начнутся сокращения среди рабочих.
"Много таких предприятий находится в моей родной Днепропетровской области. У этих людей не будет работы. Кроме того, что не будет тепла, не будет еще и работы", — сказала депутат.
"Поэтому я считаю, что это приведет к экономической катастрофе в Украине. Я считаю, что за такой негосударственной позицией стоит наш враг — РФ", — отметила Рычкова.
Напомним, 26 января началась блокада железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады. В настоящее время заблокировано три железнодорожных перегона.