В БПП требуют срочно привлечь СНБО для решения проблемы блокады на востоке страны

Депутаты убеждены, что блокада наносит значительный вред украинской экономике

Участники АТО заблокировали ж/д пути Скриншот

Народные депутаты фракции "Блока Петра Порошенко" требуют срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и провести круглый стол для решения проблемы блокады на востоке страны.

Об этом заявила волонтер, народный депутат БПП Татьяна Рычкова, сообщает 112.ua .

"Мы уже сделали от депутатов, от БПП обращение на президента, на СНБО, где будет инициирован круглый стол с представителями Кабмина, всеми участниками блокады и, надеюсь, президентом, чтобы наконец-то решить этот вопрос, чтобы донести до людей риски, которые несет эта блокада на востоке", — сказала Рычкова.

По ее словам, из-за блокады на украинские ТЭЦ и ТЭС не поставляется уголь, запасов которого на складах осталось на 10-20 дней.

При этом Рычкова подчеркнула, что блокада наносит значительный вред украинской экономике, поскольку ряд крупнейших предприятий, в том числе металлургические, на контролируемой территории технологически нуждаются в сырье с предприятий на оккупированных территориях.

В случае отсутствия поставок сырья, по мнению депутата, предприятия на контролируемой территории остановятся и начнутся сокращения среди рабочих.

"Много таких предприятий находится в моей родной Днепропетровской области. У этих людей не будет работы. Кроме того, что не будет тепла, не будет еще и работы", — сказала депутат.

"Поэтому я считаю, что это приведет к экономической катастрофе в Украине. Я считаю, что за такой негосударственной позицией стоит наш враг — РФ", — отметила Рычкова.

Напомним, 26 января началась блокада железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады. В настоящее время заблокировано три железнодорожных перегона.