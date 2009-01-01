Сегодня, 14:13 RSS

В бригадах ЛНР — нехватка "штыков": батальоны усохли до численности рот

Сегодня, 12:35

В ряде батальонов "живой" состав — меньше 200 человек.

боевики, ЛНР
Боевики ЛНР, иллюстрация фото: vk.com
Командование 2-го армейского корпуса ЛНР констатирует, что если в ближайшее время не принять срочные меры по доукомплектованию ряда отдельных батальонов и бригад, ситуация может приобрести критический характер.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в штабе 2-го АК сетуют, во многих отдельных и линейных (из состава бригад) батальонах отсутствуют третьи роты (попросту не укомплектованы), а ряд батальонов имеет списочный ("живой") состав меньше 200 человек — т.е., по сути, это усиленные роты, а не батальоны.

Такая ситуация наблюдается в бригаде "Призрак", 2-й бригаде ЛНР, ряде "специальных" (отдельных) батальонов, добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что боевикам ЛНР не хватает сил на передовой: гонят на "Бахмутку" БТРы и БМП, усилили обстрелы позиций сил АТО.

Теги:  
Тымчук, Информсопротивление, 2АК, нехватка, Призрак, 2бригада
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...