В Британии не видят причин для отказа Украине во вступлении в НАТО

Присоединение к Альянсу зависит от двух сторон — от Украины и от НАТ, говорит Дункан.

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан считает, что нет причин отказывать Украине во вступлении в НАТО.

Альянс исповедует политику открытых дверей, и, возможно, однажды это присоединение произойдет, заявил он в интервью Европейской правде.

"У НАТО нет сомнения реальности этого, "вопрос только — когда", — считает Дункан.

На уточняющий вопрос о том, верит ли он в реальность присоединения Украины к альянсу, министр ответил: "Не вижу причин, по которым я бы мог ответить нет".

Дункан напомнил, что для вступления Украины в состав Альянса будет необходим консенсус всех членов НАТО, а также окончательное решение Киева о вступлении.

""Присоединение к Альянсу зависит от двух сторон — от Украины и от НАТО, то есть от согласия тех государств, которые уже сейчас являются членами НАТО", — отметил дипломат.

Напомним, впервые, курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005—2010).

Однако, после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году, парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

6 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО.