В Британии определились по летальному оружию для Украины

Британия держит на контроле вопрос военной помощи Украине.

Британия пока не намерена предоставлять летальное оружие Украине , однако рассматривает вопрос укрепления ВСУ.

Об этом заявила заместитель руководителя посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи, пишет УНИАН.

По ее словам, Британия держит на контроле вопрос военной помощи Украине.

"Мы изучаем то, каким образом мы можем укрепить Вооруженные силы Украины, но, в отличие от Соединенных Штатов, мы сейчас не рассматриваем предоставление летального вооружения", — сказала Фейзи.

Она отметила, что ее страна намерена сохранять военную поддержку Украине.

"Мы хотим сохранять нашу поддержку, которую предоставляем украинским военным, и мы считаем, что делаем это очень эффективно с помощью программ по подготовке и благодаря помощи, которую мы также предоставляем для реформы Министерства обороны. Но летальное вооружение сейчас не стоит в повестке дня", — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают три варианта предоставления летальное оружие для Украины.