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В Британии определились по летальному оружию для Украины

Сегодня, 11:32

Британия держит на контроле вопрос военной помощи Украине.

Британия, Украина
24tv.ua
Британия пока не намерена предоставлять летальное оружие Украине, однако рассматривает вопрос укрепления ВСУ.

Об этом заявила заместитель руководителя посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи, пишет УНИАН.

По ее словам, Британия держит на контроле вопрос военной помощи Украине.

"Мы изучаем то, каким образом мы можем укрепить Вооруженные силы Украины, но, в отличие от Соединенных Штатов, мы сейчас не рассматриваем предоставление летального вооружения", — сказала Фейзи.

Она отметила, что ее страна намерена сохранять военную поддержку Украине.

"Мы хотим сохранять нашу поддержку, которую предоставляем украинским военным, и мы считаем, что делаем это очень эффективно с помощью программ по подготовке и благодаря помощи, которую мы также предоставляем для реформы Министерства обороны. Но летальное вооружение сейчас не стоит в повестке дня", — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают три варианта предоставления летальное оружие для Украины.

 

 

 

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Британия, ВСУ, Украина, летальное оружие
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