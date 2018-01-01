В Будапеште увидели угрозы для венгерского меньшинства в Украине

В Венгрии прокомментировали решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики.

От Украины ждут гарантий для венгерского меньшинства "УНИАН"

Для соблюдения прав венгерского меньшинства официальный Будапешт ожидает от Украины предоставления законодательных гарантий, заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях к закону", — сказал спикер.

Он также прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики. Этот шаг он назвал "еще одним вкладом в законодательную неопределенность, скажем так, угрозой для венгерского меньшинства".

А два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде Ковач назвал "террористическими атаками", из-за которых Будапешт обеспокоен, пишет "Немецкая волна".

Напомним, напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией возросло из-за принятия закона об образовании, который определяет украинский языком образовательного процесса.

В ответ на это Венгрия, в частности, блокирует некоторые элементы сотрудничества между Украиной и НАТО.