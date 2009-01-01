В Бухаресте хотят расшатать ситуацию в Украине: подстрекают румын игнорировать нашу Конституцию

Кубряков ставит под сомнение государственные границ Украины.

Румынская сторона активизировала мероприятия по искусственному обострению конфликтной ситуации, связанной с

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это происходит путем подстрекательства представителей румынской общины в Украине к игнорированию норм Конституции, а также формирования в данной среде идей сепаратистского характера

Так, бывший депутат от Христианско-демократической народной партии Молдовы Влад Кубряков на сайте www.rgnpress.ro призвал граждан Украины румынского происхождения, в связи с "нарушением" Киевом "языковых прав", массово получать румынское гражданство.

Это, по его словам, не является нарушением европейских юридических норм и позволит отстаивать свои права в качестве граждан одной из стран Евросоюза. Кроме того, в своих высказываниях Кубряков ставит под сомнение существование сегодняшних государственных границ Украины.

Кубряков имеет гражданства Молдовы и Румынии, является сотрудником одного из структурных подразделений МИД Румынии, известен как активный пропагандист идеи воссоздания т.н. "Великой Румынии" в ее исторических границах, добавил координатор "Информсопротивления".

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