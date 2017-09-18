В частной разведке США объяснили, почему Россия готова менять стратегию на Донбассе

Россия будет продолжать поддерживать неподконтрольные районы Донбасса отметили в Stratfor.

Авто из "гумконвоя" РФ фото: mchs.gov.ru

Россия занимает все более гибкую позицию из-за попытки ослабить давление со стороны Запада за ее участие в войне в Украине

Об этом идет речь в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

"Россия будет продолжать поддерживать неподконтрольные районы Донбасса из-за расположения региона на границе. Но Москва демонстрирует готовность быть более гибкой в своих подходах и объемах поддержки отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — говорится в отчете частной разведки.

Эксперты также отмечают, что на предстоящей Генассамблее ООН стороны вряд ли договорятся о вводе миротворцев на Донбасс, но она предоставит возможность деэскалации нарастающего противостояния между Москвой и Западом.

Напомним, 15 сентября в российских СМИ появилась информация, что с 2018 года Россия прекратит оказывать финансовую поддержку ДНР и ЛНР и направит эти деньги на инфраструктурные проекты аннексированного Крыма и Калининграда.