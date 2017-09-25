В частной разведке США объяснили, почему Россия не пойдет на уступки по миротворцам на Донбассе

Россия и Украина не могут согласиться друг с другом по ключевому вопросу параметров миссии ООН.

Миротворцы ООН voronz.in.ua

Активный, но в конечном счете не приведший ни к каким результатам переговорный процесс по поводу размещения миротворцев ООН на Донбассе говорит о том, что этот вопрос вряд ли будет решен в ближайшем будущем.

Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

В материале отмечается, что Россия и Украина не могут согласиться друг с другом по ключевому вопросу параметров миссии ООН, и Москва вряд ли пойдет на какие-либо серьезные уступки в преддверии предстоящих в марте президентских выборов.

"Тем не менее Россия могла бы получить передышку в своих переговорах с Западом, поддерживая такое предложение. Позиция западных посредников — а именно США, Германии и Франции – станет ключевым элементом, за которым нужно следить в этой дискуссии. Создав видимость усилий для урегулирования украинского конфликта, Россия сможет отвести от себя критичный взгляд Запада по мере того, как детали предложения будут обсуждаться неделями и месяцами", — считают в Stratfor.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Противоречия с Кремлем, или Подводные камни ввода миротворцев ООН на Донбасс".