В частной разведке США объяснили, почему Россия "теряет Украину"

Две важные и неожиданные, на первый взгляд, причины, подчеркнули в Stratfor.

Россия "теряет Украину", считают в Stratfor forbes.ua

Россия теряет Украину из-за снижения значимости русского языка и угрозы беспорядков в РФ.

Об этом идет речь в материале частной разведывательно-аналитической компании США Stratfor, сообщает Inforesist.

"Две важные и неожиданные, на первый взгляд, причины, по которым РФ теряет, среди прочих соседей, Украину — снижение значения русского языка и серьезная угроза протестов в самой России", — говорится в отчете частной разведки.

Сообщается, что средний возраст в России сегодня чуть меньше 40 лет – так же как в Украине и Беларуси, а это означает, что среднестатистический гражданин этих стран провел менее половины своей жизни при советской власти.

Только около половины населения Средней Азии, где средний возраст меньше 30 лет, вообще познали советскую жизнь. Всего через два десятилетия большинство людей в Евразии не будет иметь прямого опыта или памяти о Советском Союзе. Изменение демографии сулит политическую, экономическую и культурную трансформацию бывших советских государств, что бросает вызов влиянию России в этих странах.

"Смена поколений уже оказывает влияние на Евразию. Например, использование русского языка сокращается во всем регионе. Сегодня русский больше не нужен студентам в большинстве учебных заведений бывших республик СССР. Вместо этого обучение ведется на национальном языке страны", — говорится в отчете.

Также, как оказалось, Россия не застрахована от массовых бунтов.

"Экономические спады и коррупционные скандалы, которые потрясли страну за последние годы, становятся все менее приемлемыми для россиян, особенно молодых. В ответ люди организовали крупные демонстрации в российских городах России в апреле. Протесты были примечательными, как по числу городов, в которых они проходили, так и большому числу молодежи, которая участвовала в них", — отметили в разведке.

В США отметили, что по мере роста постсоветского населения Евразии позиция России как доминирующей державы региона будет подвергаться все большей угрозе.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы оценил вероятность распада РФ.