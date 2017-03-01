В частной разведке США объяснили, почему Украина может искать военный союз с Польшей и Прибалтикой

Среди негативных для Киева факторов аналитики называют возможность России заставить США сесть за стол переговоров.
Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".
Среди негативных для Киева факторов аналитики называют возможность России заставить США сесть за стол переговоров по Сирии в обмен на укрепление стратегически важных направлений для Кремля, таких как Украина. Также в Stratfor отмечают, что вопрос антироссийских санкций становится все более спорным среди членов Евросоюза, и может стать еще более острым в контексте предстоящих выборов в Европе.
Кроме этого, пишут аналитики, в Польше и странах Балтии нет уверенности в обеспечении их защиты со стороны НАТО, что побуждает эти государства искать дополнительные гарантии безопасности в союзах со Швецией, Финляндией и Украиной.
Напомним, ранее эксперт объяснил, почему отказ от расширения НАТО не уберег бы Украину от агрессии РФ.