В частной разведке США объяснили, почему Украина может искать военный союз с Польшей и Прибалтикой

Среди негативных для Киева факторов аналитики называют возможность России заставить США сесть за стол переговоров.

Украинские и польские военные, иллюстрация trust.ua

Украина может начать искать дополнительные союзы с Польшей и странами Балтии в связи со сложной ситуацией с поддержкой Запада

Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Среди негативных для Киева факторов аналитики называют возможность России заставить США сесть за стол переговоров по Сирии в обмен на укрепление стратегически важных направлений для Кремля, таких как Украина. Также в Stratfor отмечают, что вопрос антироссийских санкций становится все более спорным среди членов Евросоюза, и может стать еще более острым в контексте предстоящих выборов в Европе.

Кроме этого, пишут аналитики, в Польше и странах Балтии нет уверенности в обеспечении их защиты со стороны НАТО, что побуждает эти государства искать дополнительные гарантии безопасности в союзах со Швецией, Финляндией и Украиной.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему отказ от расширения НАТО не уберег бы Украину от агрессии РФ.