В частной разведке США объяснили, стоит ли Украине опасаться вторжения РФ в ходе учений "Запад-2017"

Западные наблюдатели ожидают, что грядущие учения будут самыми масштабными.

Российские военные donbass.ua

Совместными военными учениями России и Беларуси "Запад-2017" РФ посылает Западу один из своих стратегических месседжей. Во время учений вряд ли стоит ожидать вторжения войск РФ в Украину или оккупации Беларуси, но они служат неким показателем того, где российский президент Владимир Путин может развязать военные действия в будущем.

Об этом идет речь в материале американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

Западные наблюдатели ожидают, что грядущие учения будут самыми масштабными с момента создания совместного с Беларусью формата. В странах Балтии боятся, что Россия использует маневры, чтобы в ответ на укрепление позиций НАТО установить в Беларуси постоянное военное присутствие. Украинские официальные лица выразили тревогу по поводу запланированного Москвой использования систем ПВО на границе Беларуси с Украиной. А экс-президент Грузии Михаил Саакашвили даже предупредил, что Россия "аннексирует" Беларусь во время учений.

Создание постоянной базы в Беларуси или даже оккупация страны были бы частью стратегии гибридной войны Москвы против Запада. Но в Stratfor уверены, что ни один из сценариев не является вероятным. Минск — и так один из самых близких союзников Москвы в сфере безопасности, член ОДКБ и Союзного государства Россия-Беларусь. Следовательно, Россия от аннексии Беларуси выиграть не может.

Вероятно, говорится в материале, не собирается Россия использовать "Запад-2017" и как прикрытие для наступления на Украину или страны Балтии. Вторжение в Балтию приведет к активации статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, а непрямая поддержка конфликта на Востоке Украины значительно дешевле для России, чем было бы прямое вторжение в страну, считают в Stratfor. Вдобавок понаблюдать за учениями пригласили представителей десятков стран НАТО. Вряд ли перед такой аудиторией Россия начнет какие-то военные действия. Но, несмотря на это, подчеркнув масштаб, значимость и потенциальные риски, балтийским странам удалось получить от Запада дополнительную поддержку на время учений. НАТО взяло на себя обязательство расширить патрулирование их воздушного пространства, Вашингтон объявил о развертывании в Эстонии роты воздушных десантников, а вице-президент США Майк Пенс сказал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения ракет.

В то же время, как отмечается, даже если Россия воздержится от агрессивных шагов во время учений, она все равно может использовать их для будущих военных действий, например, оставив в Беларуси военную технику и вооружение после маневров. Или сохранить широкое военное присутствие в Калининградском эксклаве или в западных регионах России. Пользуясь тем, что Запад сконцентрирован на учениях "Запад-2017", Россия могла бы даже подготовить силы для военной эскалации существующих конфликтов, например, на Востоке Украины.

Stratfor подчеркивает, что учения не перерастут в аннексию или военное наступление, которых боятся Украина и страны Балтии. Но они играют символическую и практическую функции ответа Западу и подготовки к будущим шагам России. Маневры, несомненно, поспособствуют дальнейшему наращиванию сил Москвой и Западом, одновременно демонстрируя, где и как Россия намерена использовать свою военную мощь в следующий раз.

Напомним, ранее западные СМИ назвали опасности российских военных учений в Беларуси.