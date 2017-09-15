В частной разведке США предупредили: в Киеве действуют путинские киллеры, есть угроза убийств

Спецслужбы России имеют долгую историю причастности к "мокрым делам", пишет Скотт Стюарт.

В Киеве действуют путинские киллеры, пишет Stratfor v-putin.nnm.me

Киев в последнее время стал опасным местом для врагов кремлевского режима

Об этом идет речь в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарта, сообщает "Апостроф".

В материале отмечается, что спецслужбы России имеют долгую историю причастности к убийствам, или "мокрым делам", как их там называют. Они преследовали и убивали врагов российской власти по всему миру.

В Украине россияне и их чеченские приспешники действовали в основном неприкрыто, отмечают в частной разведке США. В июле 2016 года белорусский и украинский журналист, критик российской власти Павел Шеремет погиб в результате подрыва его автомобиля. Убийство Шеремета было профессиональной спецоперацией.

В августе 2016 года российский журналист Александр Щетинин (следствие считает его гибель самоубийством, — ред.), известный критикой в адрес Владимира Путина, был найден мертвым на балконе своего дома в Киеве с огнестрельным ранением в голову. 23 марта бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который давал показания против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, был застрелен в центре Киева.

1 июня Адам Осмаев, критик чеченского правительства, избежал смерти благодаря его жене Амине Окуевой, ранившей киллера. Нападавший Артур Денисултанов-Курмакаев, гражданин России, родился в Чечне, представился французским журналистом и договорился об интервью.

27 июня полковник военной разведки Украины Максим Шаповал был убит взрывом, похожим на тот, в результате которого погиб Шеремет. Киев явно стал опасным местом для тех, кто воспринимается как враг Путина и его чеченского "вассала" Кадырова.

Тот факт, что после взрыва, убившего Тимура Махаури, пассажиры автомобиля остались в живых, указывает на то, что было использовано небольшое устройство направленного действия и, вероятно, пластическая взрывчатка, судя по видео с места происшествия. Кроме того, похоже, взрывное устройство управлялось дистанционно. Убийство имеет все признаки профессиональной, финансируемой государством спецоперации.

Устройство, заложенное в автомобиль Махаури, почти наверняка было сделано профессионалом, который просчитал взрывную силу, чтобы устранить цель, не причинив слишком больших сопутствующих потерь. Хотя эта атака произошла вечером, а не во время утренней поездки на работу, она имела много общего с убийствами Шаповала и Шеремета. Украинские следователи обязательно будут искать доказательства, чтобы в конце концов связать три взрыва.

Махаури, по данным украинских СМИ, также воевал на стороне Грузии, когда российские войска вторглись в эту страну в 2008 году. Вероятно, это сделало его мишенью для российских спецслужб, которые, как сообщается, предприняли уже три попытки его устранить, включая установку бомбы на лестничной клетке его жилого дома в Тбилиси в марте 2009 года. Учитывая этот факт, а также недавнюю волну убийств в Киеве, Махаури следовало принять дополнительные меры предосторожности.

Лучшая защита от подобных взрывных устройств — это держать автомобиль под замком в безопасном месте, чтобы доступ к нему был ограничен. После убийства Шеремета появилось видео, показывающее, как убийцы закладывали бомбу под его машину, когда она стояла на обочине возле его дома. Если транспортное средство все же приходится парковать в неохраняемой зоне, для проверки на наличие прилипающих взрывных устройств под авто можно использовать небольшое зеркало с подсветкой на телескопической ручке (по неофициальной информации от правоохранителей, взрывное устройство было заложено в подлокотнике между передними сиденьями автомобиля Махаури, — ред.). Учитывая российскую и чеченскую активность в Киеве, трудно поверить, что Махаури был настолько беспечным.

В Киеве остается еще немало врагов России. Учитывая недавние события, неудивительно, если последуют новые убийства. Чтобы избежать судьбы Махаури, тем, кто не в ладах с Кремлем, следует быть более осторожными.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы располагают видеозаписью, на которой зафиксировано как неизвестный человек приводит в действие взрыватель для подрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури.