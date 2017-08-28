В частной разведке США рассказали, как РФ ответит на летальное оружие для Украины

Ответом России может стать эскалация конфликта на востоке Украины.
Об этом идет речь в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".
Отмечается, что ответом России может стать эскалация конфликта на востоке Украины — террористы могут захватить новые территории в горячих точках, например, в Авдеевке.
Кроме того, Москва может сыграть роль "вредителя" в Северной Корее или Сирии, а также усилить собственное военное присутствие на периферии стран НАТО. Россия может и предоставить оружие таким группировкам, как "Талибан", которые помогут бросить вызов США.
Напомним, ранее американский генерал объяснил, почему Украине необходимо дать летальное оружие.