В частной разведке США рассказали о гибридной войне Кремля против Запада

Москва надеется подкосить своего противника, создавая нестабильность внутри западных правительств.

В частной разведке США рассказали о гибридной войне Кремля mir24.net

После восстановления в качестве региональной силы в середине 2000-х Россия широко использовала гибридную войну как центральный компонент стратегии национальной безопасности, особенно в своих отношениях с Западом.

Об этом идет речь в редакционной статье американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

Отмечается, что в полном объеме эту стратегию продемонстрировали в Украине, где Россия опирается на несколько гибридных тактик на охваченном войной Востоке страны.

"Туда Кремль отправил "зеленых человечков" — силы, являющиеся российскими войсками, хотя Москва утверждает, что это подразделения "местной самообороны". Помимо этого, Кремль организовывает кибератаки и пропагандистские кампании против правительства в Киеве. Однако на этом Москва не остановилась и начала аналогичные операции против западных союзников Украины (включая вмешательство в президентские выборы в США) и прозападных стран", — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что в конце 2000-х годов Россия начала восстанавливать часть своего прежнего положения, отчасти благодаря консолидации власти президентом России Владимиром Путиным, восстановлению экономики вследствие высоких цен на нефть и отвлечению США на Ближний Восток.

"Это позволило ей отложить то, что она рассматривала как западное вторжение на ее периферию. Но успех России был недолгим, и между украинским Евромайданом и западными санкциями и наращиванием военных мощностей РФ снова пыталась защитить свои интересы", — сказано в отчете.

С тех пор, добавляют аналитики американской компании, напряженность между ней и Западом возросла, и в поисках господства Москва перешла к гибридной войне.

Именно так, по мнению Stratfor, Россия намеревается использовать эту тактику, как средство укрепления собственной силы по отношению к Западу. Москва надеется подкосить своего противника, создавая нестабильность внутри западных правительств, усиливая раскол между европейскими государствами, ослабляя трансатлантическую солидарность и тормозя интеграцию стран с Западом.

Все эти усилия направлены на достижение трех крупнейших стратегических задач России. Во-первых, сохранить свою власть в Москве и Санкт-Петербурге. Во-вторых, блокировать иностранное влияние на периферии России прежде, чем решить третью задачу: расширить доступ Кремля к ключевым географическим столпам, вроде громадных горных цепей или доступа к открытому морю. Но так как некоторые из них находятся между Россией и Европой, не видно конца постоянному противостоянию Москвы с Западом на континенте. А поскольку Россия больше не может быть источником такой глобальной мощи, которой она обладала в советскую эпоху, то гибридная война будет для нее все более важным средством компенсировать свои слабости и подрывать силы своих врагов.

Напомним, ранее брат Немцова рассказал, как Путин ведет гибридную войну против Запада.