В Черновцах запретили Оппоблок. Экс-регионалов и коммунистов призвали не брать на работу

Rроме бывших регионалов, мэру не стоит брать на работу еще и коммунистов.

Митинг против Оппоблока в Мариуполе, иллюстрация. 0629.com.ua

В Черновцах горсовет принял решение запретить деятельность партии "Оппозиционный блок", а также провести люстрацию всех экс-регионалов и городского головы Алексея Каспрука.

С соответствующим предложением выступил руководитель фракции "Свобода" в городском совете Андрей Илюк, сообщает Укринформ.

Городскому главе предложили не назначать в исполнительные органы власти Черновцов бывших членов Партии регионов. После короткого обсуждения и дополнений депутаты такое решение приняли.

В проголосованном проекте говорится, что кроме бывших регионалов, мэру не стоит брать на работу еще и коммунистов.

А те депутаты и мэр, которые были помощниками народных депутатов-регионалов, должны сложить полномочия.

При этом следует отметить, что такую волну недовольства в сессионном зале вызвало назначение на должность директора Департамента ЖКХ городского совета Ярослава Кушнирика, который был членом Партии регионов.

Напомним, в Бердянске активисты разогнали агитаторов "Оппоблока".