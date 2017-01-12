В ЦРУ обвинили Россию во вторжении в Украину

Россия, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территории, начала агрессивно утверждаться в мире, заявил Помпео.
"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению "Исламского государства", — подчеркнул Помпео.
Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами спецслужб США о том, что за кибератаками с целью повлиять на американские выборы стоит РФ.
Напомним, Генерал-разведчик Николай МАломуж объяснил, почему США "не сдадут Украину" России