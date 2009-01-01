В День Независимости Киев впервые посетит глава Пентагона Мэттис

Американский чиновник встретится с Порошенко и Полтораком.

Джеймс Мэттис Reuters

В четверг, 24 августа — вУкраины, Киев впервые посетит глава минобороны США (Пентагон), он встретится, в частности, с президентом

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные ведомства.

Агентство уточнило, что 19 числа чиновник начнет зарубежные визиты в страны Среднего Востока и Европы с целью подтверждения верности Штатов стратегическому партнерству со странами указанных регионов.

"… завершит свое путешествие в четверг, 24 августа, своим первым визитом в должности секретаря обороны в Киев", — отмечается в сообщении. В Украине он встретится с Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

"Во время этих встреч… снова заверит наших украинских партнеров, что Соединенные Штаты сохраняют решительную настроенность на достижение цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепление стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", — добавили в Пентагоне.

Напомним, в июле Киев посетил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, он встречался с Петром Порошенко, политики скоординировали дальнейшие действия по деоккупации части нашей страны. Узнать больше о мероприятии можно здесь.