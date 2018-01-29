В Днепре активисты сорвали концерт, организованный "Оппоблоком" к годовщине снятия блокады Ленинграда

Мероприятие проходило в Доме учителя, на нем присутствовали 65 пожилых людей, сообщил Александр Вилкул.

В Днепре мероприятие “Оппозиционного блока” посетили активисты Скриншот видео с youtube.com

В понедельник днем, 29 января, в Днепре члены общественной организации "С14" пришли на мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда, организованное "Оппозиционным блоком".

Активисты предложили участникам мероприятия вместе почтить память павших Героев Крут минутой молчания и спеть гимн, на место инцидента прибыл патруль полиции для выяснения обстоятельств, пишет "Информатор" со ссылкой на данные участников акции и правоохранителей.

Нардеп от "Оппоблока" Александр Вилкул на своей странице в Facebook написал, что несколько десятков человек сорвали концерт в Доме учителя, на котором присутствовало 65 пожилых людей, переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре.

"Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу", — говорится в сообщении.

По данным издания, правоохранители обыскали активистов, у них не нашли запрещенных предметов, присутствующие вели себя адекватно. "Мы пришли на мероприятие "Оппоблока", чтобы узнать, как они относятся к Героям Крут и предложили вместе почтить павших минутой молчания, а также спеть гимн", — сказал активист организации "С14" Святослав.

"В коридоре к нам подошли члены "Оппозиционного блока" Сергей Суханов и Наталья Начарьян, которые начали словесную перепалку. Данное мероприятие стало для нас примером того, как "Оппоблок" манипулирует общественным мнением, за счет значимых для Украины дат", — добавил он.

Напомним, 23 декабря 2017 года в Киеве активисты "Национального корпуса" препятствовали проведению собрания Ленинского коммунистического союза молодежи. Узнать больше об инциденте можно здесь.