В "ДНР" и "ЛНР" кончиться все быстро и просто. Российский журналист рассказал о развале Лугандона

Главари "ЛНР" и ДНР" попросят блондинку, ящик водки, самолет и уберутся восвояси, говорит Невзоров.

informator.su На оккупированой территории Донбасса кончиться все быстро и просто. Предоставление США летального оружия Украине, ввод миротворцев, приведет к бегству главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" и окончанию российского проекта.

Об этом заявил российский публицист и журналист Александр Невзоров в эфире "Эхо Москвы".

"В "ДНР" и "ЛНР" дела, по счастью, совсем плохи, — говорит он.

"Что касается непосредственно Лугандона, то он разваливается и не случайно "министр" внутренних дел как-то робко начал блеять о том, что "Луганская Народная Республика" готова вернуться в состав Украины", — отметил журналист.

По его мнению, на этого у него есть 2 причины.

"Во-первых, то, что очень скоро Украина должна получить… Вы знаете, что это такое. Это беспощадная штука, от которой нет спасения. И вполне понятно, что в танках, которые не в состоянии противостоять… Ну, в России нет системы, которая могла бы состязаться с этим оружием. Понятно, что в танках будут гореть не алкоголики Донбасса, которых там уже даже, в общем, нет, готовых полезть в танки, а будут гореть несчастные русские солдатики срочники и контрактники, и нафига это надо? За что им сгорать? За то, чтобы главы ЛНР могли пилить бы недвижимость на территории Луганска? Могли бы направлять 20-тонные фуры с контрафактными сигаретами друг другу, убивать?..

То есть понятно, что уже история настолько измельчалась, что никакого дальнейшего интереса не представляет", — считает журналист.

"Политика тут как бы закончилась, мы видим, что в соседнем государстве, столь же могучем как "ЛНР", там уже началась продразверстка и безумный Захарченко (главарь боевиков "ДНР" — ред.) требует, чтобы у населения изымали бы излишки продовольствия, чтобы они сдавали выращенные на маленьких огородиках урожаи, потому что там то, что называется, вероятно, наступила полнейшая задница, — говорит Невзоров.

"Ну и плюс абсолютной реальностью, легко просчитываемой стал ввод миротворцев. А это 2 американские дивизии, которые совершенно, насколько я понимаю, не склонны сентиментальничать по поводу русского мира и которые довольно быстро и легко наведут там порядок, поскольку это, ведь, даже… Это даже не Зимбабве", — отметил он.

По его словам, "в "ЛНР" и "ДНР" кончится всё очень быстро и просто".

"Ну, я уже говорил, тем, что эти ребята попросят блондинку в чулках, ящик водки, самолет и отбудут восвояси, бросив всю эту неосуществленную… я думаю, что к нам (в Россию. – ред.) им тоже дорога заказана. Вот, где они будут спасаться, меня, честно говоря, мало беспокоит", — добавил Неввзоров.

Напомним, британский политолог, профессор украинских исследований Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон считает, что при выводе войск России с Донбасса самопровозглашенные ДНР и ЛНР развалятся.