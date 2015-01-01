В ДНР отказались менять пленных по спискам Савченко: это неприемлемо

В ДНР настаивают на формуле обмена пленными с Украиной "527 на 42".

Обмен пленными, иллюстрация Reuters

Главари так называемой " Донецкой народной республики " назвали неприемлемым предложение народного депутата Надежды Савченко по обмену пленными. В ДНР настаивают на формуле обмена пленными с Украиной "527 на 42".

Об этом заявила "уполномоченный" по правам человека в ДНР Дарья Морозова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых лиц... Речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо", – заявила она.

При этом Морозова подчеркнула, что в Л/ДНР добиваются обмена по формуле "всех на всех".

"Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", — подчеркнула Морозова.

Она сообщила, что вопрос обмена пленных по-прежнему будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

"Среди удерживаемых Киевом лиц не только граждане ДНР и ЛНР, но и граждане России. Таким образом, мы настаиваем на полном возвращении всех лиц, незаконно задержанных украинскими властями, чье местонахождение и личные данные подтверждены", - сказала она.

Ранее Савченко обнародовала списки пленных на неподконтрольной Украине территории Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых главари ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

Больше об обмене пленными читайте в статье Татьяны Катриченко: Обмен по открытым спискам. Почему боевики продолжают шантажировать Украину.