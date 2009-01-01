В ДНР признали: юридически мы — граждане Украины

Басурин признал, что что жители оккупированной территории юридически являются гражданами Украины.
Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Известия".
Басурин признает, что жители оккупированной территории юридически являются гражданами Украины.
"А мы везде говорим, что завершить этот процесс военным путем невозможно. Юридически мы — граждане Украины", — сказал он.
Басурин считает, что, если военные действия продолжатся, "разрозненную территорию объединить будет практически невозможно".
"Проблемой должны заниматься политики. Другого выхода нет", — добавил он, обвинив в очередное раз правительство в Киеве в пропаганде и поддержке конфликта.
Ранее Басурин заявил, что украинские военнослужащие воюют "под влиянием сильной пропаганды и психотропных препаратов".