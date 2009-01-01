В ДНР признали: юридически мы — граждане Украины

Басурин признал, что что жители оккупированной территории юридически являются гражданами Украины.

Один из главарей донецких боевиков, который называет себя заместителем "командующего корпусом министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин заявил, что "в республике" надеются на политическое, а не военное решение конфликта на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Известия".

Басурин признает, что жители оккупированной территории юридически являются гражданами Украины.

"А мы везде говорим, что завершить этот процесс военным путем невозможно. Юридически мы — граждане Украины", — сказал он.

Басурин считает, что, если военные действия продолжатся, "разрозненную территорию объединить будет практически невозможно".

"Проблемой должны заниматься политики. Другого выхода нет", — добавил он, обвинив в очередное раз правительство в Киеве в пропаганде и поддержке конфликта.

Ранее Басурин заявил, что украинские военнослужащие воюют "под влиянием сильной пропаганды и психотропных препаратов".