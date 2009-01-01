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В ДНР признали: юридически мы — граждане Украины

Сегодня, 19:24

Басурин признал, что что жители оккупированной территории юридически являются гражданами Украины.

Донбасс, Украина
фото: zik.ua
Один из главарей донецких боевиков, который называет себя заместителем "командующего корпусом министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин заявил,  что "в республике" надеются на политическое, а не военное решение конфликта на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Известия".

Басурин признает, что жители оккупированной территории юридически являются гражданами Украины.

"А мы везде говорим, что завершить этот процесс военным путем невозможно. Юридически мы — граждане Украины", — сказал он.

Басурин считает, что, если военные действия продолжатся, "разрозненную территорию объединить будет практически невозможно".

"Проблемой должны заниматься политики. Другого выхода нет", — добавил он, обвинив в очередное раз правительство в Киеве в пропаганде и поддержке конфликта.

Ранее Басурин заявил, что украинские военнослужащие воюют "под влиянием сильной пропаганды и психотропных препаратов".

Теги:  
ДНР, Басурин, Донецк, дончане, украинцы, Донбасс
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