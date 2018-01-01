В докладе ООН назвали, сколько миротворцев нужно для разрешения конфликта на Донбассе

В миротворческой операции необходимо участие военных из нескольких европейских стран, отметил эксперт.

Миротворцы ООН могут позволить провести на Донбассе местные выборы согласно Минским соглашениям, отметил эксперт Reuters

В докладе Организации Объединенных Наций говорится, что для разрешения конфликта на востоке Украины необходимы около 20 тысяч военны-миротворцев из стран, который не являются членами НАТО, и четыре тысячи полицейских.

Введение миротворческой миссии может позволить провести там местные выборы согласно Минским соглашениям, помочь Киев взять под контроль часть украинско-российской границы, рассказал соавтор документа, эксперт по делам ООН в американском Колумбийском университете Ричард Гауэн, пишет Reuters.

"Для операции потребуется сочетание некоторых европейских стран, например, Швеция, государств, имеющих опыт в миротворческой деятельности, наподобие Бразилии, и страны, которым доверяет Россия, например, Беларусь", — отметил эксперт.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.