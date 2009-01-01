В Докучаевск прибыли российские ДРГ и снайперы, наблюдают за силами АТО

Российские военные не имеют никаких отличительных знаков — колорадок, нашивок или шевронов.

Снайпер боевиков, иллюстрация Twitter

Северо-западнее(район породных отвалов севернее Центрального карьера, посёлок Ясное и высота 227.9) отмечается появление нескольких новых пехотных групп противника (скорее всего — ДРГ), укомплектованных кадровыми военнослужащими ВС РФ.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, сейчас они ведут активное наблюдение за передним краем ВСУ, отлично маскируются на местности, из их состава выделено несколько снайперских пар, оперирующих на переднем крае, к активным инфильтрационным действиям данные группы пока не приступали.

Отмечается появление военнослужащих из состава данных групп в самом Докучаевске — в контакты с местным населением не вступают, хорошо снаряжённые, передвигаются группами по 3-4 человека, всегда с оружием, используют несколько гражданских автомобилей в качестве транспорта, не имеют никаких отличительных знаков — "колорадских" ленточек, нашивок, шевронов или знаков различия. В городе покупали бутилированную воду и сигареты, добавил координатор "Информсопротивления".

Неделей ранее "Главред" сообщал о неудачной ротации под Докучаевском, где силы АТО уничтожили 6 боевиков.