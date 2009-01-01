В ЕС не видят оснований для отмены санкций против РФ и предостерегают Украину от досрочных выборов

Хан заявил, что Украина с 2014 сделала за два с половиной года больше, чем за двадцать лет.

Об этом он сказал в Брюсселе во время конференции "Украинские реформы и роль ЕС: как отпустить украинский экономический потенциал", пишет УНИАН.

По его мнению, очень важно позволить украинскому правительству работать до завершения срока его полномочий.

"Важно, чтобы это правительство работало до конца срока своего мандата, с европейской стороны нет никакого интереса к досрочным выборам, потому что любая избирательная кампания приводит к приостановке необходимого процесса реформ", — заявил Хан.

По его словам, в ЕС считают, что "очень важно дать правительству работать до последнего момента, а затем должны быть проведены выборы в соответствии с обычными демократическими процедурами и правилами".

"После этого, как можно надеяться, будет продолжение этих очень успешных реформ", — подчеркнул еврокомиссар.

Хан назвал "беспрецедентными реформаторские усилия, которые делает Украина с 2014 года".

"Это — факт, что Украина сделала за два с половиной года больше, чем за двадцать лет. Вы должны рассматривать это в промежутке времени, потому что все очень нетерпеливы, ожидая результаты. Я думаю, что достигнуто было много. И это было сделано в чрезвычайно сложных условиях — Россия делает все, что в ее силах, чтобы подорвать Украину", — заявил он.

Еврокомиссар также напомнил, что в дополнение к незаконной аннексии Крыма и продолжающейся войне на Донбассе, Украина "также страдает от экономической войны".

Российский экономический бойкот Украины привел к потере 1/3 экспорта за одну ночь, что привело экономику близко к коллапсу. При поддержке ЕС украинское правительство смогло вернуть ситуацию назад. Прогресс, которого они достигли, неоспорим", — подчеркнул Хан.

Кроме того, по его словам, украинская власть "тяжело работает, чтобы направить экономику на европейский рынок", чему способствует применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Кроме того, Хан заявил, что оснований для отмены санкций против России пока нет, пишет Радио Свобода.

Он напомнил, что санкции были введены из-за нарушения Москвой международного законодательства, "а ситуация не изменилась".

Еврокомиссар добавил, что будущее антироссийских санкций связано с выполнением Минских договоренностей, но этого пока нет.

"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", — подчеркнул Хан.

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видео: ТСН