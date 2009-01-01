В ЕС заявили, что признание Россией "документов" ЛДНР не соответствует Минским соглашениям

Власти Германии не признают "документы" боевиков на Донбассе.

"Паспорт" ДНР, иллюстрация скриншот

Признание Россией "паспортов" ОРДЛО противоречит Минским договоренностям.

Такое заявление сделал спикер федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

"Признание документов, выданных самопровозглашенной "Донецкой народной республикой", подрывает единство Украины и полностью противоречит всему тому, что было согласовано в Минске, и поэтому абсолютно неприемлемо", — подчеркнул Зайберт.

По его словам, власти Германии не признают эти "документы".

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Французской Республики осудили решение Российской Федерации о признании паспортов и других документов, выданных оккупационными режимами на востоке Украины, и заявили, что это решение не соответствует духу Минских соглашений, сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей французского МИД в ежедневном брифинге.

"Франция расстроена этим решением", — заявили в МИД Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что Париж хочет, чтобы Москва сосредоточилась на использовании своего влияния на боевиков в Украине для обеспечения применения положений мирного соглашения, о котором договорились на переговорах в Минске. "Это единственный способ для обеспечения устойчивого урегулирования кризиса на востоке Украины", — заявили французские дипломаты.

Вместе с тем, в Европейском Союзе заявляют, что признание Россией документов так называемых ЛНР и ДНР не соответствует Минским договоренностям и они не будут признаны в рамках ЕС.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в понедельник в Брюсселе заявила спикер высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

По ее словам, во время встречи Могерини с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене обсуждался указ президента РФ о признании на территории России "документов", выданных так называемыми "народными республиками" в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Указ не соответствует духу Минских договоренностей. ЕС по-прежнему непоколебим в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и единства Украины, а также полной реализации Минских договоренностей", — сказала она и подчеркнула: "Проездные документы, выданные так называемыми ДНР и ЛНР, в рамках Европейского Союза признаны не будут".

Кроме того, в Беларуси заявили, что въезд в эту страну по документам так называемых ДНР и ЛНР невозможен, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

По его словам, признание РФ документов ДНР/ЛНР не вносит никаких корректив в работу белорусского пограничного ведомства.

"Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Беларуси. Въехать в настоящий момент граждане по этим документам в Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут. Также будет нарушением законодательства въезд их через российско-белорусский участок границы", — сказал Бычковский.

Однако он отметил, что последнее больше компетенция Министерства внутренних дел.

"Этот вопрос больше к Министерству внутренних дел, поскольку пограничников у нас на российском направлении нет. Порядок пребывания и соблюдение правил пребывания иностранными гражданами на территории Республики Беларусь — исключительно компетенция Министерства внутренних дел", — добавил он.

Напомним, в ОБСЕ заявили, что признание Россией "паспортов" ЛДНР еще одна преграда для прекращения войны на Донбассе.