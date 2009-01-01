В Европарламенте проголосовали за безвиз для Украины

Документ теперь должны проголосовать на пленарном заседании Европарламента.
Теперь документ должен быть проголосован на пленарном заседании Европарламента, сообщает УНИАН.
"За" проголосовали 39 евродепутатов, "против" — 4, "воздержались" — 1.
Текст законодательного акта был согласован по результатам триалога и прописан в письме генерального секретариата Совета ЕС от 3 марта, который называется "Предложения для нормативного акта Европейского парламента и поправки к акту Совета N539/2001 со списком третьих стран, граждане которых обязаны иметь визу для пересечения внешних границ, и тех, граждане которых от этого требования освобождены (Украина)".
Европейскому парламенту и Совету ЕС предлагается принять следующее решение: "В приложении I (список стран, на которые распространяется визовый режим) ссылку на Украину удалить, в приложении II (список стран с безвизовым режимом) ссылку на Украину вставить. Акт вступит в силу на двадцатый день после публикации в официальном журнале".
Ранее сообщалось, что Европейский парламент обнародовал индикативную дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины.
Напомним, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально должна одобрить решение о визовой либерализации для Украины.
Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состоятся на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 11 мая.
После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае — одобрить в Совете ЕС.
Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.