В Европарламенте проголосовали за безвиз для Украины

Документ теперь должны проголосовать на пленарном заседании Европарламента.

Сегодня, 9 марта в Брюсселе профильный комитет Европарламента поддержал законодательную инициативу о предоставлении Украине безвизового режима.

Теперь документ должен быть проголосован на пленарном заседании Европарламента, сообщает УНИАН.

"За" проголосовали 39 евродепутатов, "против" — 4, "воздержались" — 1.

Текст законодательного акта был согласован по результатам триалога и прописан в письме генерального секретариата Совета ЕС от 3 марта, который называется "Предложения для нормативного акта Европейского парламента и поправки к акту Совета N539/2001 со списком третьих стран, граждане которых обязаны иметь визу для пересечения внешних границ, и тех, граждане которых от этого требования освобождены (Украина)".

Европейскому парламенту и Совету ЕС предлагается принять следующее решение: "В приложении I (список стран, на которые распространяется визовый режим) ссылку на Украину удалить, в приложении II (список стран с безвизовым режимом) ссылку на Украину вставить. Акт вступит в силу на двадцатый день после публикации в официальном журнале".

Ранее сообщалось, что Европейский парламент обнародовал индикативную дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины.

Напомним, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально должна одобрить решение о визовой либерализации для Украины.

Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состоятся на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 11 мая.

После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае — одобрить в Совете ЕС.

Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.