В Европе призвали Россию не испытывать терпение Запада, а прекратить эскалацию на Донбассе

Санкции ЕС привязаны к выполнению Минских соглашений и за это должны поддерживаться, отметили в ЕП.

Члены подкомитета Европейского парламента по безопасности и обороны призвали Россию прекратить испытывать реакцию Запада и начать придерживаться Минских соглашений.

Как сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине, на заседании комитета, которое состоялось 6 февраля, рассматривался вопрос об ухудшении ситуации безопасности на востоке Украины, в частности недавняя эскалация в Авдеевке, пишет УНИАН.

Как отмечается, члены подкомитета выразили глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины.

"Большинство из них убеждены: таким образом Россия "прощупывает почву" на фоне новой администрации в США. Депутаты призвали Москву придерживаться Минских соглашений. Они также напомнили, что санкции ЕС привязаны к выполнению Минских соглашений и за это должны поддерживаться", — говорится в сообщении.

Некоторые парламентарии, сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине, призвали ЕС быть более проактивным и начать дискуссии относительно возможности развертывания совместной безопасно-оборонной полицейской миссии в Украине.

"Также они призывают Еврлосоюз выполнить обещание и не медлить с предоставлением украинским гражданам безвизового режима с ЕС — поскольку Украина выполнила все 144 критерии плана действий по визовой либерализации", — говорится в сообщении.

Кроме этого, большинство членов подкомитета поддержали призыв к обсуждению ситуации на Донбассе и проведения голосования по соответствующей резолюции во время следующей пленарной сессии Европарламента, которая состоится в Страсбурге.

Напомним, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Совет объединения стран решительно поддерживает выполнение Минских соглашений по Донбассу.