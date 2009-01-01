В Евросоюзе Лаврова снова ткнули носом в Минские соглашения: Россия несет ответственность

Глава европейской дипломатии напомнила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении Минских договоренностей.

Федерика Могерини inforesist.org

Российская Федерация несет ответственность за реализацию Минских договоренностей

Об этом верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает DW.

Встреча состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности.

Обсуждая ситуацию на Донбассе, глава европейской дипломатии напомнила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении Минских договоренностей.

ЕС и в дальнейшем поддерживает и готов всячески содействовать работе в "нормандском формате" и в рамках ОБСЕ, заявила руководитель ведомства.

Кроме того, Могерини и Лавров обсудили необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном, возможности мирного урегулирования ближневосточного конфликта, ситуацию в Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним, ранее вице-президент США предупредил: РФ должна нести ответственность за выполнение Минских соглашений.