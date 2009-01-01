В Евросоюзе не рассматривают отмену санкций против России — глава МИД Польши

ЕС не рассматривает сейчас отмену санкций против России, рассказал Ващиковский.

В ЕС не рассматривают отмену санкций против РФ assmedia.livejournal.com

Из-за того, что минские договоренности не реализуются, вопрос отмены санкций Европейского Союза против России находится "вне дискуссии".

Об этом в понедельник, 6 февраля, в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает "Польское радио".

Сообщается, что ситуация в Украине была одной из главных тем понедельника встречи руководителей дипломатии государств ЕС в Брюсселе. Сообщество выразило обеспокоенность обострением конфликта и событиями в городе Авдеевка Донецкой области, который уже больше недели обстреливают пророссийские террористы.

Ващиковский признал, что в кулуарах встречи министры обсуждали, действительно ли усиление боевых действий на Донбассе имеет целью испытать новую американскую администрацию в США.

"Ответа на это нет. Не исключено, что тот вакуум, который образовался сейчас из-за отсутствия активной политики США, могут использовать. Некоторые считали, что недостаток реакции могли использовать на Ближнем Востоке, в Сирии. Оказалось, что Россия проверяла ситуацию в Украине", — сказал Ващиковский журналистам после встречи министров иностранных дел.

По словам главы польской дипломатии, ЕС не рассматривает сейчас отмену санкций против России, потому что договоренности из Минска не реализуются.

"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", — подчеркнул Ващиковский.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует продлить санкции против ряда российских граждан еще на шесть месяцев.

Напомним, ранее европейский комиссар по переговорам о расширении и Европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что оснований для отмены санкций против России нет.