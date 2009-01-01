В Евросоюзе предположили, когда Нидерланды завершат ратификацию ассоциации Украина — ЕС

В ЕС надеются, что в течение нескольких недель вопрос ассоциации Украина —ЕС будет решен.

В Нидерландах процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС , вероятно, будет проведен в течение нескольких недель и с положительным результатом.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли в интервью изданию "РБК-Украина".

"Нижняя палата парламента Нидерландов на прошлой неделе поддержала соглашение об ассоциации. Теперь очередь Сената", — заявил он.

В ближайшее время должны пройти выборы в Нижнюю палату Нидерландов.

"Я не могу сказать, будут ли результаты выборов иметь какое-то влияние. Поживем — увидим. Это произойдет в следующие несколько недель, и любые обсуждения этого вопроса были бы домыслами", — сообщил Мингарелли.

Как известно, 23 февраля парламент Нидерландов (Вторая палата) поддержал закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, что Нидерланды — единственная страна ЕС, которая не ратифицировала Соглашение об ассоциации с Украиной.

Ранее 16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

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