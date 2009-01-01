В Евросоюзе согласовали продление на год санкций для Януковича и его окружения

Завтра это решение будет утверждено Советом ЕС с опубликованием в Официальном журнале в субботу.

Виктор Янукович Reuters

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Совете ЕС по результатам заседания. "Решение принято в отношении 15 лиц", — сообщили в Совете.

Завтра это решение будет утверждено Советом ЕС с опубликованием в Официальном журнале в субботу.

Как сообщалось, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении украинских бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича из-за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека. Последний раз санкции были продлены год назад.

В частности, в санкционном списке находятся вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев и экс-депутат Сергей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко.

Экс-депутат Юрий Иванющенко из списка исключен.

Напомним, ранее суд арестовал плавучий ресторан Януковича и дал добро на задержание экс-"гаранта".