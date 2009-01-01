В ФСБ объяснили, почему в Крыму оккупанты прекращали движение через админграницу

Все пункты пропуска на захваченный полуостров уже возобновили работу.

ФСБшник, иллюстрация argumentua.com

В ночь на среду, 1 ноября, вс Харьковской областью по техническим причинам.

Об этом пишет "Интерфаксу", ссылаясь на данные представителя пограничного управления ФСБ России по полуострову.

Позже в спецслужбе сообщили, что на админгранице все три пункта пропуска возобновили работу.

"По техническим причинам с ночи (был — Ред.) остановлен пропуск граждан", — сказал собеседник агентства.

Ранее постоянный представитель президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин выразил мнение, что на Херсонщине нужно закрыть один из трех пунктов пропуска на захваченный РФ полуостров — "Чаплинка".