В G7 предупредили: блокада на Донбассе угрожает экономической безопасности Украины

Транспортная блокада подрывает энергетическую безопасность, говорится в документе.

Блокада на Донбассе, иллюстрация realist.online

Транспортная блокада Донбасса, развернутая на линии разграничения и приведшая к остановке поставок угля в Украину, угрожает экономической безопасности Украины и подрывает экономический рост.

Об этом говорится в заявлении государств "Большой семерки", сообщает УНИАН.

"Украина в минувшем году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призывает все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли", — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается необходимость организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять ряд важных мер для обеспечения энергопоставок на длительный период.

Ранее участники блокады заявили, что намерены перекрыть ж/д переход Мариуполь—Волноваха, по которому все еще поставляется дефицитный уголь антрацитовой группы из зоны АТО на украинские ТЭС.

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