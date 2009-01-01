В G7 предупредили: блокада на Донбассе угрожает экономической безопасности Украины

Транспортная блокада подрывает энергетическую безопасность, говорится в документе.
Об этом говорится в заявлении государств "Большой семерки", сообщает УНИАН.
"Украина в минувшем году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призывает все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли", — говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается необходимость организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять ряд важных мер для обеспечения энергопоставок на длительный период.
Ранее участники блокады заявили, что намерены перекрыть ж/д переход Мариуполь—Волноваха, по которому все еще поставляется дефицитный уголь антрацитовой группы из зоны АТО на украинские ТЭС.
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