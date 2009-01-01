Адвокатам РФ в Гааге не удастся улучшить нынешнее положение своего клиента, считает Рабинович.

РФ действует по принципу "гопников из подворотни" mir24.net

Россия не изменяет своей тактике "гопника из подворотни" даже в Гааге, где рассматривается дело о крушении малайзийского пассажирского лайнера Boeing рейса MH17

Такое мнение высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович изданию "Гордон".

"В Гааге Россия продолжает действовать по принципу гопников из подворотни, которые, начиная с 12 лет, били сзади людей по голове, хватали меховую шапку и убегали. Если же их ловили, в произошедшем они обвиняли самого пострадавшего. И я не думаю, что сознание упырей, захвативших власть в России, намного отличается от гопников из подворотни. Их ум не развился до уровня взрослого человека", — отметил Рабинович.

По его мнению, адвокатам РФ в Гааге не удастся улучшить нынешнее положение своего клиента.

"Даже если РФ воспользуется услугами каких-либо профессиональных юридических фирм для отстаивания своих интересов в международных судах, то это не значит, что адвокатам удастся исправить то безнадежное положение, в котором сейчас находится их клиент. Россия через своих представителей в Гааге пытается заполнить судебный процесс как можно большим количеством мусора. Но в таком международном суде эта тактика не прокатит. В "зеленых человечков" в Крыму тоже никто не поверил", — подчеркнул финансист.

Его не удивляет, что в Гааге Россия продолжает врать.

"Я очень сомневаюсь, что российскую дипломатическую школу можно назвать лучшей на постсоветском пространстве. Особенно если учитывать, что подавляющее большинство выпускников МГУ (Московский государственный университет, — ред.) и МГИМО (Московский государственный институт международных отношений, — ред.) являются моральными уродами. Мне непонятно, что вас удивляет в запредельной лжи и идиотских заявлениях представителей РФ в Гааге. Вспомните июль 2014 года, когда был сбит малайзийский Boeing. Вспомните, какую пургу несли все: и российские дипломаты, и журналисты, и покойный постпред России в ООН Виталий Чуркин, и президент РФ Владимир Путин", — резюмировал Рабинович.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 фактов лжи России на суде в Гааге.