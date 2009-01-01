В Генштабе предупредили, что на границе с Украиной Россия формирует 10-тысячную дивизию

Россия нарушила ряд международных соглашений.

Россия формирует 10-тысячную армию 24tv.ua

Вблизи границ Украины Российская Федерация 10 января начала формировать мотострелковую дивизию, которая насчитывает более 10 тыс. военных.

Об этом идет речь в информации предоставленной инспекционной группе представителями Минобороны РФ, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что в период 16-19 января Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию указанного района на территории Ростовской области РФ.

"Главная цель инспекции: проверить, действительно ли Российская Федерация проявляет открытость и транспарентность своей военной деятельности, как это предусматривает Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011)", — говорится в сообщении.

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ. Вблизи границ с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Данная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года", — сообщают в Генштабе.

В ведомстве подчеркивают, что это противоречит информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам по официальной сети ОБСЕ в ноябре 2016 года.

В частности, РФ сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011.

Кроме того, "нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться по официальной сети ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения", — заметили в Генштабе.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Москва готовит новую военную авантюру.