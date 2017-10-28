В Генштабе уточнили количество погибших и раненных воинов с начала проведения АТО

Число небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем 5 раз, отметили в Минобороны.

Из них — безвозвратные — 2 тыс. 333, санитарные — 8 тыс. 377 (ранены и травмированы в результате боевых действий), пишет пресс-служба в Facebook.

Отмечается, что в течение 2016 года в результате боевых действий погибли 212 украинских военнослужащих, а "санитарные потери составили 1277 военнослужащих ВС Украины.

При этом небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых.

"В текущем, 2017 году, наблюдается тенденция к значительному уменьшению, вдвое, небоевых потерь в подразделениях ВС Украины", — говорится в сообщении Генштаба.

При этом отмечается, что "распространенные средствами массовой информации сообщения о потерях личного состава Вооруженных Сил Украины во время проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей не соответствуют действительности".

Между тем, на сайте Министерства обороны Украины сообщается, что "число небоевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем 5 раз".

Отмечается, что основными причинами безвозвратных небоевых потерь являются случаи смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием.

"По каждому случаю гибели военнослужащих проводятся тщательные расследования для выяснения причин и обстоятельств смерти, а также принимаются меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем", — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года погибли и были ранены не из-за боевых действий более 10 тысяч военных.