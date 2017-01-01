В Генштабе ВСУ сообщили, о чем во время встречи говорили Муженко и Волкер

Генерал рассказал гостю о текущей ситуации на востоке нашей страны.

Виктор Муженко поговорил с Куртом Волкером facebook.com/GeneralStaff.ua

В Киеве начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал Виктор Муженко встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам нашей страны Куртом Волкером

Муженко рассказал гостю о текущей ситуации на Донбассе, говорится на странице Генштаба ВСУ.

По его данным, "стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере".

Напомним, Курт Волкер прибыл в Украину 23 января, в Киеве у него был запланирован ряд встреч с чиновниками страны, в частности, президентом Петром Порошенко, а 24 числа — намечена поезда на Донбасс.