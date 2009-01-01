В Генштабе ВСУ узнали, сколько военных РФ осталось в Беларуси после учений "Запад-2017"

Гудзь сообщил, что в Беларуси после совместных учений с Россией осталось 5, 8 тыс. военных РФ.

Российско-белорусские учения "Запад-2017.

После завершения стратегических учений "Запад-2017" на территории Беларуси остались почти 6 тысяч российских военных.

Об этом сказал на брифинге начальник Управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь, сообщает Укринформ.

"На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских ВС примерно в количестве 12 тысяч лиц, из которых 5800 представители России. Военные понимают, что штаб и другие подразделения остаются на территории Беларуси, и во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска", — сказал представитель Генштаба.

По его словам, учениям "Запад-2017" была дана негативная оценка из-за того, что сторона, которая приглашает наблюдателей, должна предоставить доступ ко всем воинским частям, которые привлекаются к учениям, однако, утверждает Гудзь, войска были показаны только частично.

В частности, российские войска, которые находились в Беларуси, не были представлены международным наблюдателям, сказал он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что основной целью российско-белорусских военных учений "Запад-2017" была отработка сценариев по созданию группировок, которые несут угрозу для стран Восточной Европы.

Напомним, учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября на семи полигонах в Беларуси и трех — в РФ. Секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в их ходе президент России Владимир Путин показал готовность к ведению мощной континентальной войны.