В Германии боятся увидеть, что в РФ возрождается имперский национализм — экс-депутат Госдумы

Немцы опасаются признать реальность и обвинить Россию в преступлениях, которые в свое время совершил их народ, считает Боровой.

Флаги Германии и России, иллюстрация rusverlag.de

В Германии не видят или боятся увидеть в нынешней политикето, что им всем очень хорошо знакомо — возрождение имперского национализма.

Об этом российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время эксперт подчеркнул, что в ФРГ "повышенная политкорректность, немецкие политики пытаются предотвратить любые формы конфликтов".

"Именно с этим связаны их очень осторожные заявления и призывы к миру. Даже когда военные действия уже идут. В Германии не видят или боятся увидеть в нынешней политике России то, что им всем очень хорошо знакомо — возрождение имперского национализма", — добавил собеседник.

По его словам, "немцы знают, что это такое". "И любые ассоциации страшны и неприятны для них. Поэтому они боятся признать реальность и обвинить РФ в преступлениях, которые в свое время совершил немецкий народ".

"Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер — Ред.) предупреждает Германию, что политика терпимости и всепрощения по отношению к РФ опасна и для самих немцев. Вспомните высказывания россиян: "Дойдем до Берлина", — отметил Боровой.

Ранее российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова написала, что "эпоха любви" между РФ и Германией, по-видимому, завершается, ФРГ "не будет вечно оставаться подпоркой российского самодержавия при всем тяготении ее политического класса к объятиям с Москвой".