В Германии назвали место встречи "нормандской" четверки по ситуации под Авдеевкой

Главы МИД "нормандской" четверки встретятся в Мюнхене.
Об этом заявил спикер МИД Германии Себастьян Фишер, сообщает "Укринформ".
По его словам, глава МИД Зигмар Габриэль направил приглашения своим коллегам из Украины, Франции и России на встречу в "нормандском" формате, которая состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Фишер отметил, что министры также рассмотрят ситуацию по отводу войск и тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе. Дипломат подчеркнул, что главы МИД "нормандской" четверки обсудят следующие шаги по выполнению Минских договоренностей.
Ранее в Европарламенте заявили, что Россия несет прямую ответственность за решение конфликта на Донбассе.