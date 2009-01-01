В Германии назвали место встречи "нормандской" четверки по ситуации под Авдеевкой

Главы МИД "нормандской" четверки встретятся в Мюнхене.

Главы МИД "нормандской четверки", иллюстрация. Reuters

Министры иностранных дел странвстретятся в Мюнхене, чтобы обсудить проблему прекращения огня в районе Авдеевки на Донбассе.

Об этом заявил спикер МИД Германии Себастьян Фишер, сообщает "Укринформ".

По его словам, глава МИД Зигмар Габриэль направил приглашения своим коллегам из Украины, Франции и России на встречу в "нормандском" формате, которая состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Фишер отметил, что министры также рассмотрят ситуацию по отводу войск и тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе. Дипломат подчеркнул, что главы МИД "нормандской" четверки обсудят следующие шаги по выполнению Минских договоренностей.

Ранее в Европарламенте заявили, что Россия несет прямую ответственность за решение конфликта на Донбассе.