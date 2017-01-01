В Германии рассказали, как стимулировать Россию выполнять "Минск"

РФ должна что-то получать за длительное соблюдение перемирия на Донбассе, считает Габриэль.

РФ нужно стимулировать выполнять Минские соглашения, полагает глава МИД Германии mir24.net

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что нужно начать поэтапно отменять санкций Евросоюза против России при условии длительного перемирия на востоке Украины, идея об одномоментной их отмене при условии стопроцентного выполнения Минских соглашений является "оторванной от реальности".

Ограничительные меры в отношении страны также вводились поэтапно, сказал он во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"Если Российская Федерация готова это делать (длительно соблюдать перемирие на Донбассе — Ред.), она должна за это что-то получить", — сказал чиновник.

Напомним, Евросоюз ввел экономические санкции в отношении РФ из-за ее агрессию в Украине в 2014 году, позже объединение государств их продляло. Ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2018-го.