В Германии рассказали, как стимулировать Россию выполнять "Минск"

РФ должна что-то получать за длительное соблюдение перемирия на Донбассе, считает Габриэль.
Ограничительные меры в отношении страны также вводились поэтапно, сказал он во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
"Если Российская Федерация готова это делать (длительно соблюдать перемирие на Донбассе — Ред.), она должна за это что-то получить", — сказал чиновник.
Напомним, Евросоюз ввел экономические санкции в отношении РФ из-за ее агрессию в Украине в 2014 году, позже объединение государств их продляло. Ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2018-го.